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Помер клірик Тернопільської єпархії Андрій Яцків

Irena 0 Views Прокоментуй!
Після тривалої хвороби на 87-му році життя спочив у Бозі клірик Тернопільської єпархії, колишній настоятель парафії святої преподобної Параскеви с. Соколів Теребовлянського району митрофорний протоієрей Андрій Яцків.
Митрофорний протоієрей Андрій Яцків народився 13 грудня 1933 року в м. Підгайцях Тернопільської області. У сан священника був рукоположений у 1970-х. Пастирське служіння розпочинав на Івано-Франківщині.
 
З 1977 по 1985 р. служив у Підволочиському районі Тернопільської області, з 1985 і до виходу на спокій у 2017 р. – у Соколові на Теребовлянщині. До 2010 року був настоятелем парафії святої преподобної Параскеви в Соколові. За прикладом батька, священником став син отця Андрія.
 
Упокоївся прот. Андрій Яцків в Іспанії, де перебував у родині доньки.

Поховають отця Андрія в Україні. Деталі будуть відомі згодом.

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