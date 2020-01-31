Помер клірик Тернопільської єпархії Андрій Яцків

Митрофорний протоієрей Андрій Яцків народився 13 грудня 1933 року в м. Підгайцях Тернопільської області. У сан священника був рукоположений у 1970-х. Пастирське служіння розпочинав на Івано-Франківщині.



З 1977 по 1985 р. служив у Підволочиському районі Тернопільської області, з 1985 і до виходу на спокій у 2017 р. – у Соколові на Теребовлянщині. До 2010 року був настоятелем парафії святої преподобної Параскеви в Соколові. За прикладом батька, священником став син отця Андрія.



Упокоївся прот. Андрій Яцків в Іспанії, де перебував у родині доньки.