Шумськ і Гусятин відтепер мають голів РДА

30 січня 2020 р. Президент Володимир Зеленський підписав одразу два розпорядження, які стосуються Тернопільської області — призначено голів райдержадміністрацій у Шумському та Гусятинському районах.

Гусятинську РДА очолила 33-річна Надія Галябарда, Шумську — 38-річний Віталій Кудлак.

Надія Галябарда до цього призначення працювала заступником голови Гусятинської райдержадміністрації. Раніше працювала викладачем кафедри німецької мови Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Одружена. Разом з чоловіком виховують дочку. Рідне їй село – Чабарівка Гусятинського району. Там володіє житловим будинком. Не менш їй рідні село Васильківці, де чоловік Віталій є власником городу і земельного паю. Працює він у Чортківській філії ТОВ “СЕ Борднетце – Україна”.

Віталій Кудлак очолює обласну організацію партії «Демократичний Альянс». Проживає у Великій Березовиці. Кандидат економічних наук. Раніше працював доцентом кафедри Економіки та фінансів Тернопільського національного економічного університету. Одружений, двоє дітей. Його дружина, пані Галина, разом з чоловіком є співавтором наукових праць з економіки.