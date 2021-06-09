Поїхав на роботу у Винники, а може бути на Тернопільщині, – Віктора Бикова подали у розшук

Працівники відділення поліції №2 (м. Буськ) Золочівського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області встановлюють місцезнаходження Бикова Віктора Миколайовича, 1985 р.н., жителя с. Куткір (хутір Марушка) Золочівського району Львівської області. Чоловік 19 квітня 2021 року поїхав на роботу у м. Винники Львівського району Львівської області на роботу і не повернувся.

Чоловік може перебувати на території Тернопільської області, зокрема на залізничних вокзалах, автовокзалах, з особами, котрі ведуть антигромадський спосіб життя.

Прикмети розшукуваного: ріст 170 см, кремезної статури, темне волосся.

Був одягнений у куртку синього кольору, сині джинси, синю сорочку в

клітинку чорний кашкет.

Усіх, хто бачив зниклого або володіє інформацією про його можливе місце перебування, поліцейські просять телефонувати за номерами (03265) 4-22-73, (0264) 2-16-38; 067 946 34 23 або на лінію 102.