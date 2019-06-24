Відбулася перша професійна проща до Зарваниці (Фото)

23 червня, в Неділю всіх святих, у своє професійне свято працівники Тернопільської облдержадміністрації та районних державних адміністрацій взяли участь у Першій професійній прощі державних службовців до Марійського духовного центру «Зарваниця». Також цього дня своє професійне паломництво до відпустового місця здійснили працівники Головного управління Держгеокадастру в Тернопільській області, територіальних відділів у районах та ветерани земельної служби.

Паломники взяли участь в Архиєрейській Святій Літургії у соборі Зарваницької Матері Божої, яку очолив архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій (Семенюк) у співслужінні адміністратора Собору о. м. Дмитра Квича, ректора ТВДС ім. патріархи Й. Сліпого о. Івана Римара та інших священнослужителів.

Після Літургії митрополит Василій привітав паломників з Днем державної служби: «Щиро вітаю вас із професійним святом, адже складаючи присягу, ви урочисто обіцяєте вірно служити народові України. Нехай Господь дає наснаги Вам сумлінно виконувати свої обов’язки та з гідністю нести високе звання державного службовця». На завершення митрополит подарував ікони Зарваницької Матері Божої п. Івану Крисаку, який виконує обов’язки голови Тернопільської ОДА, заступнику голови Тернопільської ОДА п. Світлані Безпоповцевій, голові Теребовлянської РДА п. Юрію Ништі, начальнику Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області п. Івану Кузеві та організатору всіх професійних прощ до Зарваниці п. Ганні Зварич.

Традиційно відбулося освячення води і панахида за воїнами, які віддали життя за незалежність України. Також паломники спільно молилися в «Українському Єрусалимі» та відвідали Свято-Троїцький монастир Студійського уставу, першим ігуменом якого був блаженний священномученик Климентій Шептицький.

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