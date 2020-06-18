Про будні начальника відділу превенції патрульної поліції у Тернополі Івана Паньківа



Скерувати, направити, роз’яснити: саме такі ключові завдання поставив перед собою Іван Миронович Паньків. Він пройшов службу дільничного офіцера з низів і до керівної посади, тож добре знає – не кожен може співпрацювати з людьми, бути універсальним поліцейським. Запевняє таку роботу необхідно любити і хотіти працювати з людьми.



– В правоохоронні органи прийшов у 2005 році. Працював в державній службі охорони, робота мені подобалася, тож вирішив спробувати себе в міліції, саме дільничним. Після успішної здачі тестів та навчання, приступив на службу, – розповідає офіцер. – Призначили мене дільничним в мікрорайоні Пронятин.



Роботу він свою любив, умів відчути співрозмовника. Через короткий час добре знав усі проблеми місцевого населення на дільниці. Вирішувати їх доводилося по-різному: когось покарати, з кимось достатньо поговорити. Ніколи не відмовляв людям у допомозі, як вдень так і вночі.



– Я зарекомендував себе з позитивної сторони, тож через декілька років мені доручили більшу територію та присвоїли звання старшого дільничного офіцера, – пригадує Іван Миронович. В мене з’явилися підлеглі.



Посаду старшого дільничного Іван невдовзі змінив на заступника начальника дільничних інспекторів Тернопільського міського відділу поліції, а згодом очолив підрозділ.



Під час реформування міліції в поліцію Івана Паньківа було призначено на посаду начальника відділу превенції патрульної поліції.



– В моєму підпорядкуванні зараз 87 чоловік. Зміни неминучі , є в нас тепер працівники ювенальної превенції, котрі працюють з дітьми, є підрозділ який протидіє домашньому насильству, поліція діалогу. Однак усі сектори залишили попередню функцію – першочергова допомога людям – розповідає поліцейський.



Іван Миронович намагається передавати свій власний досвід роботи іншим, зазначає, що тепер майже з стовідсотковою впевненістю може визначити, затримається співробітник на посаді чи ні. Йому, як наставнику вдячний не один поліцейський.



– Іван Миронович навчив мене як застосовувати законодавство на практиці, — пригадує підлеглий …..Цій людині я завдячую своїми професійними знаннями він прищепив любов до професії.



Заслужив Іван Миронович повагу і серед ветеранів органів внутрішніх справ.



– Людина завжди хоче аби її вислухали, а це 50 відсотків успіху роботи дільничного – розповідає голова громадського формування охорони громадського порядку міста Тернополя Михайло Прогній. – В опорні пункти люди звертаються найчастіше. У нас була тенденція до закриття цих установ, однак завдяки таким керівникам як Іван Миронович, опорний працює надалі, а значить далі допомагатимемо як людям, так і поліції в цілому.



-А я пам’ятаю Івана ще дільничним – пригадує й голова міської ради ветеранів Іван Родзоняк. – Робота ця багатогранна, складна але цікава. Слід уміти працювати не тільки на розкриття, а й на попередження, з чим він як дільничний офіцер успішно справлявся.



Іван Паньків зізнається, як ріс первісток синочок Святослав, він майже не бачив. Втрачене вже надолужив з меншою донечкою Марією. Однак про вибір роботи жодного разу не пожалкував.



– Я обрав професію дільничного офіцера і не жалкую. Мені цікаво спілкуватися з людьми, допомагати вирішувати їх проблеми. Головне в роботі дільничного офіцера – виправдати довіру людей. Не жаль витраченого часу, якщо можна допомогти людині і вона йде з поліції з посмішкою.

Відділ комунікації поліції

Тернопільській області

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