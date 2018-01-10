Пожежний рукав з університету намагався викрасти тернополянин

36-річний тернополянин вчора намагався вкрасти пожежний рукав в тернопільському університеті. Здійснити злочин йому завадив охоронець вишу.

Начальник охорони університету відразу запідозрив непроханого гостя в лихому, тож вирішив простежити за ним через камери відеоспостереження. Коли охоронець побачив, як зловмисник зірвав навісну пломбу із ящика пожежного гідранта на 4 поверсі й витягнув звідти пожежний рукав, кинувся на зустріч злодію. Перестрів його на 2 поверсі, але злодій почав втікати, та його затримали ще в стінах вишу. Відтак про крадія повідомили місцеву поліцію.

Навіщо було красти пожежний рукав, чоловік не відповідає. Найймовірніше, хотів виручити за нього гроші від продажу.

Як з’ясувалося, цей тернополянин уже не одноразово попадався правоохоронцям через злочин. Поки що його утримують в ізоляторі тимчасового тримання.

За матеріалами “Досьє 102”.