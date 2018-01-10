«Ми – не піддослідні кролики», – чи вирішилась проблема з маршрутниками у Тернополі?

Сьогодні у Тернополі страйкували перевізники. Тернополяни добиралися на роботу тролейбусами або пішки. Тим часом водії маршруток зібралися під міською радою.

– Водії сьогодні вирішили сказати своє слово. Я – водій, я – не кондуктор, я не маю права займатися валідаторами. На нашому маршруті сьогодні не вийшли 10 машин, ми прийшли підтримати свого керівника, бо завтра скажуть ще щось нове робити. Ми не є піддослідні кролики, – говорить водій 13-го маршруту пан Василь.

Невдоволення водіїв викликало запровадження «Соціальної картки тернополянина», якою з 2 січня жителі міста платять за проїзд, аби економити. Діалог водіїв і пасажирів цього тижня був напруженим. При Різдві й одні, і другі дозволяли собі обмін люб’язностями.

У міського голови Тернополя Сергія Надала своє потрактування страйку перевізників:

– Ми маємо факти, коли протягом трьох днів видавалися квитки підроблені, не такого взірця, як має бути. Ми звернулися в правоохоронні органи, і вони почали перевірки. Це стимулювало водіїв піти на акції протесту, тому що у них забирають готівку.

Позицію перевізників висловив директор фірми-перевізника ТОВ «Менс-авто» Андрій Намака:

– Звичайно, є побоювання водіїв, що зарплата буде недостатньою, тому що зараз вся готівка в їхніх руках і вони самі собі визначають рівень зарплати. Але я думаю, це питання кожного керівника підприємства, щоб зі своїми водіями узгодити заробітну плату. Водій має знати, що він гарантовано за кількість відпрацьованих днів чи за кількість кілометрів тримає заробітну плату. Головне – заспокоїти водіїв, що зарплата у них буде не нижча.

Перевізники прийшли до Надала з колядою, за що той запросив їх на перемовини за зачиненими дверима, куди журналістам зась. Як повідомили сторони на брифінгу, до 1 лютого буде перехідний період, під час якого для тернополян проведуть роз’яснювальну роботу. У кількох маршрутках поставлять додатковий експериментальний зчитувач для самостійної оплати за проїзд (днями його обіцяють показати ЗМІ). З понеділка в автобусах починають працювати контролери, які штрафуватимуть пасажирів буз квитка у 20-тикратному розмірі від вартості проїзду.

Адріана Білецька