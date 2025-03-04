Програма «Безпечний двір»: як тернополяни можуть встановити камери у своїх дворах

У Тернополі триває реалізація програми «Безпечний двір», яка спрямована на підвищення безпеки мешканців завдяки встановленню систем відеоспостереження. Камери монтують у дворах багатоповерхівок та на міських вулицях.

На сьогодні у дворах міста працює понад 520 камер відеоспостереження, а цього року заплановано встановити ще приблизно 100 камер. Мешканці, які хочуть, щоб у їхньому дворі з’явився цілодобовий відеонагляд, можуть подати колективне письмове звернення у відділ звернень Тернопільської міської ради (вул. Листопадова, 6).

Загалом у Тернополі функціонує понад 1500 камер відеоспостереження. У період воєнного стану вони працюють, проте доступ до записів мають лише правоохоронні органи для забезпечення громадської безпеки.