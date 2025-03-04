Польща підтвердила зупинку американської допомоги Україні: Рішення ухвалили без консультацій

У Польщі підтверджують, що постачання американської допомоги Україні з польського хабу призупинили. Там також стверджують, що рішення про це США ухвалили без консультацій із союзниками.

Про це пише польське RMF24 і Guardian.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на засіданні уряду назвав ситуацію «серйозною» і закликав до «повної концентрації» для ухвалення відповідних рішень.

«Зведення, які надходять з кордону, з нашого хабу в Ясьонці, підтверджують заяви американської сторони. Це, звісно, ​​ставить Європу, Україну та Польщу у складнішу ситуацію, але з цією ситуацією ми повинні зіткнутися», — сказав він.

Міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш також прокоментував рішення США, сказавши, що росію треба тримати «якнайдалі звідси» і що «наші зусилля повинні бути ще більшими».

Тим часом речник польського МЗС Павел Вронський заявив Reuters, що рішення призупинити військову допомогу Україні США ухвалили без консультацій та інформування союзників, цитує Guardian.