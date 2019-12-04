Пригоди німецької веломандрівниці на Тернопіллі – кричала про домагання, однак заяву писати відмовилася

Європейська молодь відкрита для світу, любить подорожувати і не цурається робити це наодинці. Так трапилось і в нашій історії. 22-річна німкеня, крутячи педалі, подорожує світом.

Не оминула дівчина і неймовірну, багатогранну, з особливим менталітетом Україну. Занесло молоду фрау Барбару, назвемо її так, і на Тернопільщину. Не думала, мабуть, молодиця, якою пригодою для неї обернеться ночівля в одному із сіл і що за оказія станеться, але про все по порядку…

Фрау Барбара жваво крутила педалі. На дорогу невпинно опускалася ніч, її пальці вже заціпеніли від холоду і думка була одна – де б переночувати. Виїхавши на пагорб, дівчина побачила попереду гостроверхі шапки хат – нарешті село. Вже маючи досвід подорожей Україною, добре знала, що місце концентрації людей у селі – магазин, і зазвичай він знаходиться на центральній вулиці. Біля магазину важко «працювали» два легіні – підпирали спинами пліт. Барбара не розгубилася, підійшла до молодиків і то з допомогою україно-німецько-англійської, то на мигах пояснила, що їй треба десь переночувати. Так як у селі з готелів – недобудований довгобуд, в якому майстри клепають трактори, а до найближчого міста кілометрів з 12-ть, хлопи запропонували переночувати в одного із них. Фрау, звісно, була дуже хороброю, адже не побоялася зайти до помешкання, де жив чоловік, і жіночої руки та хата не бачила вже дуже давно. І як ведеться, добрий господар накрив на стіл: тут тобі і ковбаска, і сальце, огірочки з помідорчиками і бараболька смажена, не обійшлося без оковитої. Запросив галантний джентльмен молодицю до столу, випили, закусили. І тут, як порядний галицький хлоп, легінь з бісиками в очах каже до німецької фрау, мовляв, давай, красуне, пограємо в татка з мамою…

А дівиця як наробила лементу, пулею чкурнула з хати, велосипеда лишила, сумку лишила. Не звикла бач дівка до українських загравань. Там у них, в Німеччині, з тим усе строго: глянув хлоп косо на дівку і все – домагання, та не просте, а сексуальне. А в нас що? Навіть як за дупу помацав, то не завжди значить, що за дівкою впадає… Кричить фрау на все село: «Поліція! Рятуйте!» Перелякані сусіди викликали правоохоронців. Ті приїхали і взялися Барбару розпитувати, що ж сталося. А Фрау їм розказує, що її обікрасти хотіли. Поліцаї поцокали язиками – шкода дівчини, і поїхали шукати потенційного винуватця міжнародного скандалу. Довго блукати не довелося, зайшли на подвір’я і побачили велосипед, і не «Десна» чи «Україна», а модний, таким по полю не поїздиш. Зустрів правоохоронців ґазда та й пояснює, що жартував до молодиці, залицятися пробував, бо дівка ладна, але нічого лихого на умі не мав, та й ровера від неї не забирав, вона ж його сама залишила, коли тікала від горе-залицяльника…

Поліцаї забрали фрау Барбару до райвідділу – поговорили, прохали написати заяву. Дівчина була дуже втомлена і просилася спати. Правоохоронці власним коштом винайняли їй готель, нагодували і відправили в обійми Морфея. До ранку наступного дня німкеня вже відійшла, заїхала до райвідділу подякувати українським поліцаям за допомогу, але заяву писати відмовилась, мовляв, погарячкувала, ніхто їй не погрожував і нічого не крав. І поїхала далі пізнавати світ. А з горе-залицяльника в селі сміються, кажуть, що німецькі дівчата йому виявились не по зубах, а українські зрадника такого вже й не хочуть…

Вікторія Ушакова



