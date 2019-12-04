За минулу добу на Тернопільщині внаслідок ДТП постраждало двоє людей

Дві дорожньо-транспортні пригоди, схожих одна на одну, відбулись 3 листопада в першій половині дня. Можливо водії, причетні до цих ДТП, переоцінили свої можливості, можливо вплинули інші фактори, але сталось те, що сталось: двоє людей в лікарні та два понівечених автомобілі.

Спершу, близько 09.00 годин, в кювет злетів автомобіль «BMW», водій якого не справився з керуванням на автодорозі Р-41, проїжджаючи повз с. В. Глибочок Тернопільського району. 27-річного водія з травмами легкого та середнього ступеня важкості госпіталізували в Тернопільську міську лікарню швидкої медичної допомоги.

Через чотири години, ДТП відбулось на автодорозі Тернопіль – Броди, між селами Хомівка та Мшанець, де не впорався з керуванням водій автомобіля «Renault Traffic». В результаті аварії постраждали водій та пасажир транспортного засобу – сімейна пара з м. Почаїв Кременецького району. Якщо чоловік відмовився від госпіталізації, то дружину з діагнозом «Забій лівого стегна, гематома лівого стегна, закрита травма правого колінного суглобу» госпіталізували в Тернопільську університетську лікарню.