Ретро-вагон із московського метрополітену періоду 30-50 років служить дачним будиночком біля Тернополя (Фото)
Незвичною знахідкою у соцмережах поділився тернополянин Олег Базар.
- От і я знайшов дві частини ретро метровагону періоду 30-50 років з московського метрополітену. Ці знаходяться в с. Підгороднє, – пише Назар. – Ще є точно так само дві частини одного вагону в с. Романівка, там вони в кращому стані, пофарбовані і використовуються аналогічно – як складські приміщення в когось на дачах (їх я вживу ще не бачив).
Коротко про те, як вони з такої далечі сюди потрапили: вагони метро переганяють між містами по звичайних залізничних шляхах. Вочевидь, колись так сталося, що після списання їх пригнали сюди для службового використання на залізниці, а ще пізніше, коли стали непотрібними і там, хтось придбав їх для власних потреб.
Але сама суть подібних речей, що об’єкт, який за тисячу кілометрів, під землею, більше ніж півстоліття тому возив людей, багатьох з яких давно немає в живих, сьогодні іржавіє десь на галявині, і можливо навіть його власники не знають про таку історію – це все звісно просто вражає!