Тернопільські парубки з гурту TVORCHI стали фаворитами співачки Джамали

Цьогоріч співачка коментує виступи учасників Національного відбору на Євробачення-2020 вже не за суддівським столом, поступившись місцем Тіні Кароль. Проте Джамала уважно слідкує за конкурсом та вже визначилася з головним претендентом на перемогу, який гідно представить Україну на міжнародній музичній арені.

Джамала цілком згодна з рішенням суддівського та глядацького голосування, адже фаворитами другого півфіналу Євробачення-2020 для неї став гурт TVORCHI, який отримав максимальну кількість балів.

Незважаючи на те, що зірка була щедрою на компліменти, вона відверто зізналася, що хлопцям з Тернополя є над чим працювати. На думку артистки головний недолік колективу – відсутність досвіду. Саме це заважає TVORCHI розкритися на сцені.

Я кайфую. У них є така свіжість. Коли вони заспівали, я видихнула на повні груди… Так, не вистачає впевненості. Але якщо вони за цей тиждень зроблять неймовірне… Мені не вистачає епатажу у вигляді, в рухах. Хочеться, щоб виконавець був як лев на сцені. Він має сам загорітися, – запевнила Джамала.





