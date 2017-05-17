Серед тернополянок шукають Мавку

2-4 червня у Тернополі відбудеться етно-гастрономічний фестиваль «Галицька дефіляда», під час якого тернополяни та гості міста вже традиційно виберуть найкрасивішу лісову красуню – Мавку.

До участі у конкурсі МАВКА 2017 запрошуються дівчата віком від 17 років без будь-яких обмежень. Конкурсантками необхідно буде продемонструвати свій костюм лісової красуні, український стрій та талант.

Переможниця отримає корону МАВКИ 2017, а також цінні подарунки.

Реєструватися до участі у конкурсі можна до 21 травня за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN3nNcPLZHvw1CC8e-1Ix6Ner9GdxwqDHjD8bx5L7jvfZA4Q/viewform