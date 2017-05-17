Новини Тернополя 

Тернопіль планують зробити містом без парканів

Redaktor 17 Views Прокоментуй!

Тернопіль планують зробити відкритим європейським містом. Зокрема, зараз обговорюють концепцію розвитку, яка умовно називається “Без парканів”.

Як розповів начальник управління житлово-комунального господарства, благоустою та екології ТМР Олег Соколовський, головною ідеєю проекту є те, щоб відкрити візуальний доступ у красиві міські дворики.

Олег Соколовський каже, що ідею запозичили у європейських містах.

– Ми запроваджуємо цікавий напрямок розвитку міста, який називається “Без парканів” і сподіваємося, що тернополяни нас підтримають. Зараз у місті куди не глянь – кругом у нас є якісь залізні паркани, вали, огорожі, які обмежують доступ до двориків. Чому б це все не забрати і не зробити великий та красивий простір, як це є на вулиці Валовій. Спочатку цю концепцію запровадимо у центральній частині міста, а далі рухатимемось в інші мікрорайони, – розповів Олег Соколовський.
 Тижневик “Номер один”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *