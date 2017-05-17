Тернопіль планують зробити містом без парканів

Тернопіль планують зробити відкритим європейським містом. Зокрема, зараз обговорюють концепцію розвитку, яка умовно називається “Без парканів”.

Як розповів начальник управління житлово-комунального господарства, благоустою та екології ТМР Олег Соколовський, головною ідеєю проекту є те, щоб відкрити візуальний доступ у красиві міські дворики.

Олег Соколовський каже, що ідею запозичили у європейських містах.

– Ми запроваджуємо цікавий напрямок розвитку міста, який називається “Без парканів” і сподіваємося, що тернополяни нас підтримають. Зараз у місті куди не глянь – кругом у нас є якісь залізні паркани, вали, огорожі, які обмежують доступ до двориків. Чому б це все не забрати і не зробити великий та красивий простір, як це є на вулиці Валовій. Спочатку цю концепцію запровадимо у центральній частині міста, а далі рухатимемось в інші мікрорайони, – розповів Олег Соколовський.

