SET University проведёт бесплатный тренинг по бизнес-аналитике для украинок

IT-бизнесмен Сергей Токарев рассказал о бесплатном воркшопе по бизнес-аналитике для украинок от профессора из Беркли



В конце августа в Киеве стартует трёхдневный тренинг под названием «Leading with Confidence in the AI World». Курс бесплатный и пройдет в офлайн-режиме. Организаторами мероприятия выступят украинский технологический вуз SET University и Fisher Center for Business Analytics при Калифорнийском университете Беркли. Этой новостью на своей странице в Facebook поделился основатель компании Roosh и SET University Сергей Токарев.

Что известно о тренинге для украинок По словам предпринимателя, анонсированный воркшоп будет полезен украинкам, которые хотят улучшить свои профессиональные навыки в работе с современными технологиями, в частности, с искусственным интеллектом и бизнес-аналитикой. Участвуя в подобных инициативах, Сергей Токарев преследует серьёзную цель — сделать так, чтобы украинские специалистки составили достойную конкуренцию мужчинам в технологическом секторе. «Мне хорошо известно, что в IT всё ещё доминируют мужчины. Я хочу это изменить. Поэтому сейчас следует вкладываться в мотивацию и качественное образование для женщин», — объясняет свою позицию бизнесмен. Трёхдневный курс входит в программу Berkeley Alliance for Inclusive AI. Это первый воркшоп в рамках партнерства между SET и Fisher Center for Business Analytics. Принять участие в мероприятии могут украинки, задействованные в социально-экономических и благотворительных сферах, представительницы Вооружённых сил и Нацгвардии Украины, а также женщины, пострадавшие из-за войны. Оформить заявкуможно до 18 августа. В роли приглашённого профессора на тренинге выступит директор Fisher Center for Business Analytics Готье Вассер. Он занимается обучением бизнес-лидеров, которые стремятся строить и внедрять различные бизнес-стратегии, используя науку об аналитике. Другие образовательные инициативы SET Помимо воркшопа, Сергей Токарев анонсировал создание междисциплинарных программ для магистров — Computer Science and Innovation Engineering и Cyber Defense. Бизнесмен отмечает, что именно нынешние потребности рынка в Украине стали ключевым поводом для запуска этих программ. Студенты будут изучать технологии AI и машинного обучения, киберзащиту, менеджмент, блокчейн и управление проектами. В дипломную работу войдёт задание по разработке собственного стартапа. «Украина неоднократно подтверждала свою репутацию технологической страны. Чтобы эта тенденция продолжалась, команда SET будет и дальше работать над созданием образовательных программ и готовить новое поколение предпринимателей и специалистов», — уверяет Сергей Токарев. SET University — украинский вуз, который занимается обучением будущих лидеров технологических отраслей. С начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины команда SET направляет силы на поддержку стартапов и гуманитарную помощь, а также делает всё возможное, чтобы современное ІТ-образование стало доступным.