Відійшов у вічність захисник Василь Гандяк з Тернопільщини

Гримайлівська селищна громада з глибоким сумом повідомляє про втрату: на 51-му році життя відійшов у вічність Гандяк Василь Степанович — наш земляк, воїн, мужній захисник України, житель села Малі Бірки.

Василь Гандяк народився 17 квітня 1974 року. З початком повномасштабної війни він став на захист рідної землі. Служив гідно, віддано, з вірою в перемогу. Після важкої служби перебував на реабілітації, однак його серце раптово зупинилося — стан здоров’я різко погіршився.

Це ще одне болюче нагадування про те, яку високу ціну платить Україна за свою свободу. Війна не лише на передовій — вона забирає життя й у тилу, залишаючи біль і порожнечу в серцях рідних та близьких.

Громада висловлює щирі співчуття дочці, родині, друзям і побратимам.

Ми схиляємо голови у глибокій вдячності перед Василем Гандяком за його службу, силу духу та любов до України.

Зустріч жалобного кортежу з тілом Героя відбудеться у вівторок, 16 липня, о 13:00.

Про час прощання з Героєм буде повідомлено окремо.

🕯 Вічна пам’ять і слава Захиснику!

🇺🇦 Герої не вмирають!