Тернопільщина в жалобі: на Харківщині загинув захисник Ярослав Мантула

Тернопіль втратив ще одного свого Героя. Під час виконання бойового завдання на Харківщині 10 липня 2025 року загинув Ярослав Іванович Мантула — наш земляк, захисник України.

Унаслідок бойових дій воїн отримав поранення, несумісні з життям. Він навіки став частиною історії України — історії боротьби за свободу, незалежність і майбутнє нашої держави.

Ярослав Мантула віддав життя заради миру, заради безпеки своїх рідних і всіх українців. Його подвиг назавжди залишиться в серцях вдячних співгромадян.

Щирі співчуття родині, побратимам, друзям і всім, хто знав Ярослава. Вічна і світла пам’ять Герою. Герої не вмирають!