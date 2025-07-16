ЗОШ №19 — у пріоритеті: Тернопільська громада інвестує майже 5 млн. грн. в освіту

Виконавчий комітет Тернопільської міської ради вніс зміни до бюджету Тернопільської міської територіальної громади на 2025 рік. Відповідне рішення дозволить залучити 4,9 млн грн додаткових коштів, які буде спрямовано на покращення умов у школах та ремонт комунального майна.

🔹 Основна частина надходжень — це субвенції з державного бюджету:

1 350 тис. грн — на створення безпечного освітнього простору для шкіл №7, 19 та 30;

3 552,129 тис. грн — на створення сучасного освітнього простору для ЗОШ №19.

🔹 Крім того, в межах перерозподілу коштів передбачено:

246 тис. грн — на виготовлення проєктно-кошторисної документації для встановлення систем протипожежного захисту у закладах загальної середньої освіти;

394,7 тис. грн — як співфінансування для проєкту модернізації ЗОШ №19;

32,1 тис. грн — на капітальний ремонт даху нежитлового будинку на проспекті Степана Бандери, 96.

У міській раді наголошують: усі зміни спрямовані на ефективне використання бюджетних ресурсів, зміцнення матеріально-технічної бази шкіл, безпеку дітей та утримання комунального майна у належному стані.