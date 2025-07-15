Двоє пішоходів, велосипедист і пасажирка автобуса: у ДТП на Тернопільщині травмувалися четверо людей

На дорогах Тернополя за добу зафіксували дві дорожньо-транспортні пригоди, внаслідок яких постраждали четверо учасників дорожнього руху. Одна з аварій сталася через порушення правил під час повороту, інша — через необережність водія автобуса під час висадки пасажирів.

За попередньою інформацією поліції, водій автомобіля Nissan, здійснюючи поворот з вулиці Руської у напрямку бульвару Тараса Шевченка, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з електровелосипедом. У результаті удару двоколісник відкинуло на тротуар, де перебували пішоходи. Травми отримали водій електровелосипеда та двоє перехожих. Усі постраждалі госпіталізовані, транспортні засоби вилучено. Обставини ДТП з’ясовуються.

Ще один інцидент стався під час посадки-висадки пасажирів громадського транспорту. Як повідомили в поліції, водій автобуса, не переконавшись у безпеці, зачинив двері, внаслідок чого притиснув ногу жінці. Тернополянку з переломом доставили до лікарні.

Поліція наголошує: дотримання правил дорожнього руху — це не формальність, а обов’язкова умова безпеки на дорозі. Уважність, взаємоповага та обережність — запорука того, що звичайна поїздка не завершиться в лікарні.