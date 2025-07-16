Четверо з Тернопільщини — Леся Голояд, Роман Вакиряк, Артем Коновал і Віталія Грицак — відзначені Премією Кабінету Міністрів

Четверо молодих, активних та відповідальних громадян із Тернопільщини отримали одну з найпрестижніших урядових нагород — Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення у розбудові держави, розвитку молодіжного руху, волонтерства та національно-патріотичного виховання.

Нагороду здобули:

🎖 Леся Голояд — програмна менеджерка громадської організації “Молодіжна платформа”, радниця начальника Тернопільської обласної військової адміністрації з питань молодіжної політики.

🎖 Роман Вакиряк — голова станичної пластової старшини Національної скаутської організації “Пласт — Станиця Бережани”.

🎖 Артем Коновал — волонтер із м. Тернополя, активний учасник гуманітарних ініціатив.

🎖 Віталія Грицак — підприємиця з Тернопільщини, яка активно долучається до громадських і волонтерських проєктів.

Ці молоді лідери стали яскравими прикладами того, що громадянська свідомість, активна позиція та любов до України — це не просто гасла, а щоденна праця, ініціативність і дії, які змінюють суспільство.

🤝 Молодь Тернопільщини вкотре доводить: бути громадянином — це не лише право, а й відповідальність.

☝️ Бути молодим — означає бути рушієм змін, носієм ідей, прикладом сили духу та дії.

🇺🇦 Щиро вітаємо лауреатів з відзнакою! Пишаємось молоддю Тернопільщини!