У Тернополі фахівці Червоного Хреста навчають рятувальників першій допомозі
У Тернополі тривають навчання рятувальників Головного управління ДСНС України у Тернопільській області з надання першої допомоги. 48-годинний тренінг проводять сертифіковані інструктори Українського Червоного Хреста на Тернопільщині. Окрім теоретичних занять, рятувальники відпрацьовують змодельовані ситуації, наближені до реальних, зокрема:
допомога потерпілим у ДТП;
приймання екстрених пологів;
транспортування травмованих людей;
серцево-легенева реанімація;
зупинка кровотеч;
надання першої психологічної допомоги.
Навчання від інструкторів Червоного Хреста України – це не лише знання, а й впевненість рятувальників у своїх діях під час надзвичайних ситуацій. Це врятовані людські життя і здоров’я.
Практичний тренінг проводиться фахівцями програми «Перша допомога» за підтримки Норвезького Червоного Хреста.