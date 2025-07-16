У Тернополі фахівці Червоного Хреста навчають рятувальників першій допомозі

У Тернополі тривають навчання рятувальників Головного управління ДСНС України у Тернопільській області з надання першої допомоги. 48-годинний тренінг проводять сертифіковані інструктори Українського Червоного Хреста на Тернопільщині. Окрім теоретичних занять, рятувальники відпрацьовують змодельовані ситуації, наближені до реальних, зокрема:

допомога потерпілим у ДТП;

приймання екстрених пологів;

транспортування травмованих людей;

серцево-легенева реанімація;

зупинка кровотеч;

надання першої психологічної допомоги.

Навчання від інструкторів Червоного Хреста України – це не лише знання, а й впевненість рятувальників у своїх діях під час надзвичайних ситуацій. Це врятовані людські життя і здоров’я.

Практичний тренінг проводиться фахівцями програми «Перша допомога» за підтримки Норвезького Червоного Хреста.