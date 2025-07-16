Тернопільською митницею виявлено 26 порушень митних правил на 20,3 млн гривень

Тернопільська митниця продовжує системну роботу з виявлення і запобігання митнимпорушенням. Так, упродовж січня–червня 2025 року фахівці Тернопільської митниці виявили 26 порушень митних правил на загальну суму 20,3 млн гривень.

Вилучено предмети правопорушення на понад 10,1 млн гривень. Частину справ, а саме 7, уже передано до суду. Їхня загальна сума становить 10,4 млн гривень.

Втім, не кожен спір доходить до суду. У 16випадках порушення вдалося врегулювати шляхом компромісу – законного механізму досудового вирішення справ. Це дозволило залучити до бюджету 292 тисячі гривень без затягування процесу. Компромісна процедура – приклад того, як конструктивний діалог між державою та бізнесом може бути взаємовигідним.

Загалом за результатами правоохоронної роботи митниці протягом шести місяців до Державного бюджету України надійшло 489 тис. гривень.

Серед найпоширеніших видів порушень у зоні діяльності Тернопільської митниці залишаються:

▪ ухилення від сплати митних платежів,

▪ недекларування товарів,

▪ перевищення строків доставки вантажів.