«60-і іменини»: у Тернополі відкрили виставку комп’ютерної графіки Володимира Окрутного

У виставковому залі Тернопільського обласного художнього музею відкрилася виставка комп’ютерної графіки знаного митця Володимира Окрутного — «60-і іменини». Виставка приурочена до Дня Української Державності та Дня вшанування рівноапостольного князя Володимира.

Володимир Окрутний — один із найяскравіших графіків Тернополя. У його доробку — художнє оформлення десятків книг, екслібрисів, дизайн газет, конвертів та марок. Він навчався в Львівському училищі прикладного мистецтва ім. Івана Труша та Українському поліграфічному інституті ім. Івана Федорова. З 1991 року активно працює в напрямі комп’ютерної графіки, а з 2017-го — викладає в Тернопільській художній школі ім. М. Бойчука. У 2023 році митець став лауреатом обласної премії імені Олени Кульчицької за серію робіт «Пісні».

На нинішній виставці Володимир Окрутний представив 60 екслібрисів — 30 ювілейних та 30 меморіальних — присвячених видатним постатям України та Тернопільщини. Це не просто графіка, а символічна пам’ять, портрети душ, знаки присутності в історії. Його екслібриси — точні, лаконічні, чорно-білі, але сповнені емоцій та філософських сенсів.

Окремий розділ експозиції — серія «Пісні», де візуальне мистецтво поєднується з музикою через QR-коди, що ведуть до аудіозаписів. Також у виставку включено твори, які митець подарував музею: живопис на тему Шевченка, ранні роботи 1990-х та графіку, створену після початку повномасштабної війни — «Герої не вмирають» та «Доброго вечора, ми з України».

На вернісажі виступили митці, науковці, друзі автора та представники культурної спільноти Тернопілля. Особливо зворушливою стала участь хору Катедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці УГКЦ під керівництвом Людмили Тимчак — Володимир Окрутний є багаторічним учасником цього колективу.

Також відбулося спеціальне погашення пам’ятного конверта, створеного на честь виставки за ініціативи Василя Дідуха, заступника голови Тернопільського обласного товариства філателістів.

Виставка триватиме до 17 серпня. Художній музей запрошує тернополян та гостей міста відвідати подію, яка єднає візуальне мистецтво, історичну пам’ять і щиру шану людям, що творять українську культуру.