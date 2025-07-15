Жахлива статистика: у червні на дорогах Тернопільщини — 203 аварії, є загиблі
Упродовж червня 2025 року на дорогах Тернопільської області зафіксовано 10 522 порушення правил дорожнього руху. Про це повідомили в управлінні превентивної діяльності Головного управління Нацполіції області.
Найпоширенішими порушеннями залишаються:
- перевищення швидкості;
- керування транспортними засобами без відповідних документів;
- водіння у стані сп’яніння;
- недотримання вимог дорожньої розмітки та знаків;
- порушення правил обгону.
За минулий місяць на території області сталося 203 дорожньо-транспортні пригоди, з яких 45 — з потерпілими. У чотирьох ДТП, скоєних нетверезими водіями, травмовано трьох осіб.
Основні причини аварій
Аналіз показує, що найчастіше ДТП спричиняє:
- перевищення швидкості — 35 аварій, 20 травмованих, 1 загиблий;
- недотримання безпечної дистанції — ще 35 аварій, у яких 2 особи загинули, 8 отримали травми.
Пішоходи — теж у зоні ризику
У червні трапилося 12 аварій за участі пішоходів. Унаслідок них одна людина загинула, ще 12 — отримали травми.
Крім того, правоохоронці склали 266 адміністративних протоколів за керування транспортними засобами у стані сп’яніння (ст. 130 КУпАП).
Заклик до відповідальності
Поліція Тернопільщини вкотре наголошує: безпека на дорозі — відповідальність кожного учасника руху. Дотримуйтеся правил, не перевищуйте швидкість, зберігайте безпечну дистанцію та будьте уважними до інших водіїв і пішоходів.