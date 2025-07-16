У Тернополі затвердили нові тарифи на навчання в мистецьких школах: пільги для дітей Захисників збережено
На черговому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради було затверджено оновлений розмір батьківської плати за навчання в мистецьких школах міста. Нові тарифи почнуть діяти з 1 вересня 2025 року.
🟦 Йдеться про такі заклади:
-
Музичну школу №1 імені Василя Барвінського,
-
Музичну школу №2 імені Михайла Вербицького,
-
Художню школу імені Михайла Бойчука.
📌 Незважаючи на зміну тарифів, збережено всі діючі пільги для соціально вразливих категорій дітей.
🆓 Від сплати звільнені:
-
діти із сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;
-
діти військових з УБД, осіб з інвалідністю внаслідок війни;
-
діти-сироти, діти з інвалідністю, з малозабезпечених та багатодітних сімей;
-
діти, що постраждали внаслідок воєнних дій.
🔸 50% плати передбачено для дітей із громад, що входять до Тернопільської міської територіальної громади, чиї батьки мають інвалідність.
🎼 Розмір щомісячної плати в музичних школах:
-
570 грн – фортепіано, гітара, синтезатор, естрадний спів
-
500 грн – електроінструменти
-
480 грн – саксофон
-
440 грн – академічний вокал
-
430 грн – ударні інструменти
-
400 грн – скрипка, духові
-
340 грн – вокально-хорове відділення
-
320 грн – баян, цимбали, бандура, сопілка, акордеон, віолончель, контрабас
-
240 грн – домра
🎨 Розмір плати в художній школі:
-
390 грн – відділ «Образотворче мистецтво»
-
390 грн – відділ «Художнє оздоблення текстилю»
🔹 Таке рішення дозволить забезпечити якісні освітні послуги та підтримати заклади культури, не зменшуючи при цьому доступу до мистецької освіти для дітей, які потребують особливої підтримки.