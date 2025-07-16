16:58 | 16.07.2025
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У Тернополі затвердили нові тарифи на навчання в мистецьких школах: пільги для дітей Захисників збережено

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На черговому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради було затверджено оновлений розмір батьківської плати за навчання в мистецьких школах міста. Нові тарифи почнуть діяти з 1 вересня 2025 року.

🟦 Йдеться про такі заклади:

  • Музичну школу №1 імені Василя Барвінського,

  • Музичну школу №2 імені Михайла Вербицького,

  • Художню школу імені Михайла Бойчука.

📌 Незважаючи на зміну тарифів, збережено всі діючі пільги для соціально вразливих категорій дітей.

🆓 Від сплати звільнені:

  • діти із сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;

  • діти військових з УБД, осіб з інвалідністю внаслідок війни;

  • діти-сироти, діти з інвалідністю, з малозабезпечених та багатодітних сімей;

  • діти, що постраждали внаслідок воєнних дій.

🔸 50% плати передбачено для дітей із громад, що входять до Тернопільської міської територіальної громади, чиї батьки мають інвалідність.

🎼 Розмір щомісячної плати в музичних школах:

  • 570 грн – фортепіано, гітара, синтезатор, естрадний спів

  • 500 грн – електроінструменти

  • 480 грн – саксофон

  • 440 грн – академічний вокал

  • 430 грн – ударні інструменти

  • 400 грн – скрипка, духові

  • 340 грн – вокально-хорове відділення

  • 320 грн – баян, цимбали, бандура, сопілка, акордеон, віолончель, контрабас

  • 240 грн – домра

🎨 Розмір плати в художній школі:

  • 390 грн – відділ «Образотворче мистецтво»

  • 390 грн – відділ «Художнє оздоблення текстилю»

🔹 Таке рішення дозволить забезпечити якісні освітні послуги та підтримати заклади культури, не зменшуючи при цьому доступу до мистецької освіти для дітей, які потребують особливої підтримки.

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