У Тернополі затвердили нові тарифи на навчання в мистецьких школах: пільги для дітей Захисників збережено

На черговому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради було затверджено оновлений розмір батьківської плати за навчання в мистецьких школах міста. Нові тарифи почнуть діяти з 1 вересня 2025 року.

🟦 Йдеться про такі заклади:

Музичну школу №1 імені Василя Барвінського,

Музичну школу №2 імені Михайла Вербицького,

Художню школу імені Михайла Бойчука.

📌 Незважаючи на зміну тарифів, збережено всі діючі пільги для соціально вразливих категорій дітей.

🆓 Від сплати звільнені:

діти із сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;

діти військових з УБД, осіб з інвалідністю внаслідок війни;

діти-сироти, діти з інвалідністю, з малозабезпечених та багатодітних сімей;

діти, що постраждали внаслідок воєнних дій.

🔸 50% плати передбачено для дітей із громад, що входять до Тернопільської міської територіальної громади, чиї батьки мають інвалідність.

🎼 Розмір щомісячної плати в музичних школах:

570 грн – фортепіано, гітара, синтезатор, естрадний спів

500 грн – електроінструменти

480 грн – саксофон

440 грн – академічний вокал

430 грн – ударні інструменти

400 грн – скрипка, духові

340 грн – вокально-хорове відділення

320 грн – баян, цимбали, бандура, сопілка, акордеон, віолончель, контрабас

240 грн – домра

🎨 Розмір плати в художній школі:

390 грн – відділ «Образотворче мистецтво»

390 грн – відділ «Художнє оздоблення текстилю»

🔹 Таке рішення дозволить забезпечити якісні освітні послуги та підтримати заклади культури, не зменшуючи при цьому доступу до мистецької освіти для дітей, які потребують особливої підтримки.