Після півтора року невідомості — загинув Ігор Цепкало з Тернопільщини

На щиті повертається Герой: Саранчуківська громада прощається з Ігорем Цепкалом

Саранчуківська громада з глибоким сумом повідомляє: На щиті повертається наш Захисник — Ігор Цепкало, якого майже півтора року вважали зниклим безвісти.

Цепкало Ігор Васильович, житель села Рибники, народжений 25 лютого 1988 року, зник безвісти 10 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Кліщіївка, Бахмутського району Донецької області.

Ігор служив стрільцем-снайпером у десантно-штурмових військах. Він залишився вірним військовій присязі до останнього подиху та віддав своє життя за свободу й незалежність України.

Майже півтора року його чекали рідні, сподівалися, молилися… Але війна забирає найкращих. Тепер наш Герой повертається додому — у вічність, у пам’ять, у серця земляків.

Слава Герою! Вічна пам’ять і шана!

Співчуття рідним і близьким.