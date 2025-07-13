Повернувся з-за кордону, щоби стати до бою: загинув молодий захисник Василь Маціборко із Тернопільщини

Сумна звістка сколихнула Товстенську селищну територіальну громаду: на фронті загинув житель села Дорогичівка, солдат Збройних Сил України, водій-електрик Василь Павлович Маціборко, 2001 року народження.

Василь загинув 9 липня 2025 року під час виконання бойових завдань у районі населеного пункту Бересток Краматорського району Донецької області. З перших днів повномасштабного вторгнення він повернувся з-за кордону, щоби стати на захист рідної землі. Без вагань обрав шлях воїна — шлях честі, мужності та самопожертви.

У громаді згадують Василя як щирого патріота, доброго сина та брата, відданого друга й надійного побратима. Його подвиг — приклад справжнього героїзму та любові до Батьківщини.

Щирі співчуття родині, друзям і побратимам. Світла пам’ять Герою. Хай Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі.