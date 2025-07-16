У Тернополі 26 випускників склали НМТ на 200 балів. Один із них — з максимальними 600!

Успішно завершили основну сесію національного мультипредметного тесту (НМТ) 26 учасників із Тернополя. Кожен із них набрав максимальні 200 балів щонайменше з одного предмета. Це — результат системної підготовки, наполегливої праці та високого рівня знань учнів.

🎓 Абсолютний рекордсмен — Ілля Войтович (Тернопільська СШ №7). Він склав тест на максимальні 600 балів (по 200 з української мови, математики та англійської мови).

🏅 По 400 балів (200 з двох предметів) отримали:

Христина Дехтяренко – ТСШ №3 (укр. мова, історія України);

Уляна Гербут – Українська гімназія ім. І. Франка (укр. мова, математика);

Матвій Співак – Українська гімназія ім. І. Франка (англ. мова, математика).

🔹 По 200 балів з одного предмета отримали ще 22 учні із різних тернопільських шкіл та ліцеїв — зокрема, з СШ №29, ЗОШ №10, №16, №19, НВК №15, Української гімназії та Класичного ліцею.

💸 Міська рада Тернополя відзначить кожного премією. Загальний фонд преміювання — 167 000 грн.

Ці учні — гордість шкіл, батьків і рідного міста. Вітаємо з досягненням і бажаємо подальших успіхів у навчанні, нових перемог і яскравої майбутньої реалізації!