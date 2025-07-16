На Тернопільщині затримали лікаря-інтерна, який вимагав $3000 за довідку про інвалідність

Правоохоронці Тернопільщини затримали 27-річного медика, який вимагав від пацієнта 3000 доларів США за сприяння у видачі довідки про інвалідність. За документом мала бути підтверджена друга група, що дозволила б чоловікові уникнути служби в Збройних силах України.

Як повідомляє поліція Тернопільської області, лікаря-інтерна затримали в момент отримання неправомірної вигоди. Операцію провели слідчі поліції спільно з оперативниками управління СБУ в Тернопільській області, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Чоловікові вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди для себе або третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Згідно із санкцією статті, підозрюваному загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.