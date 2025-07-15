16-17 липня без води буде кілька мікрорайонів Тернополя
У зв’язку з необхідністю усунення аварійної ситуації на каналізаційному колекторі Д-1000 на вул. Андрея Шептицького буде тимчасово припинено водопостачання з 8.00 16 липня по 8.00 год. 17 липня мікрорайонів “Дружба”, “Кутківці”, “Пронятин”, “Новий Світ”, “Центр”, “Старий Парк”, “Східний”.
Води також не буде в районах вулиць
🔹Гайової,
🔹Подільської,
🔹Софії Стадникової,
🔹Євгена Гребінки,
🔹Андрія Чайковського,
🔹Андрія Малишка,
🔹Новосонячної,
🔹просп. Степана Бандери від №3 по №36,
🔹Бродівської,
🔹Дубовецької,
🔹Збаразької,
🔹Лозовецької.
💧Перепрошуємо за незручності та закликаємо завчасно подбати про запаси води.