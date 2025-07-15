16-17 липня без води буде кілька мікрорайонів Тернополя

У зв’язку з необхідністю усунення аварійної ситуації на каналізаційному колекторі Д-1000 на вул. Андрея Шептицького буде тимчасово припинено водопостачання з 8.00 16 липня по 8.00 год. 17 липня мікрорайонів “Дружба”, “Кутківці”, “Пронятин”, “Новий Світ”, “Центр”, “Старий Парк”, “Східний”.

Води також не буде в районах вулиць

🔹Гайової,

🔹Подільської,

🔹Софії Стадникової,

🔹Євгена Гребінки,

🔹Андрія Чайковського,

🔹Андрія Малишка,

🔹Новосонячної,

🔹просп. Степана Бандери від №3 по №36,

🔹Бродівської,

🔹Дубовецької,

🔹Збаразької,

🔹Лозовецької.

💧Перепрошуємо за незручності та закликаємо завчасно подбати про запаси води.