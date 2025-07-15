Тернопільщина втратила захисника Михайла Захарківа

Громада села Нараїв на Бережанщині з глибоким сумом повідомляє про важку втрату — після тривалої боротьби з тяжкою хворобою помер Захарків Михайло Євгенович, військовослужбовець, наш односелець і захисник.

Михайло був гідним сином України, щирим і добрим чоловіком, чия відданість службі та любов до рідної землі назавжди залишаться в серцях тих, хто його знав. Він виконував свій обов’язок перед Батьківщиною з гідністю й честю — і за це його шанують не лише в рідному селі, а й у кожному куточку країни, де сьогодні вшановують воїнів, які віддали сили та життя за Україну.

Громада щиро співчуває родині — дружині, дітям, сестрі, брату, всім рідним і близьким, які втратили найдорожчу людину.

Ми разом розділяємо ваш біль і вашу скорботу.

🕯 Світла пам’ять Михайлу Захарківу.

Нехай Господь дарує Йому вічний спокій, а наш народ — вічну вдячність.