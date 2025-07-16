У Тернополі збільшили стипендії для обдарованих учнів мистецьких шкіл
Виконавчий комітет Тернопільської міської ради на черговому засіданні ухвалив рішення про збільшення щомісячної стипендії для обдарованих учнів трьох мистецьких шкіл міста:
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музичної школи №1 ім. Василя Барвінського,
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музичної школи №2 ім. Михайла Вербицького,
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художньої школи ім. Михайла Бойчука.
🔹 З 1 вересня 2025 року до 31 травня 2026 року щомісячна стипендія становитиме 1300 грн (сума оподатковується згідно чинного законодавства).
Отримувати стипендії зможуть талановиті учні на підставі результатів їхніх досягнень у попередньому навчальному році:
🎶 у сфері музики — вокал, гра на інструментах, теорія музики,
🖌 у сфері образотворчого мистецтва — малюнок, живопис, композиція.
📌 Ключові критерії відбору:
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навчальні успіхи: перемоги в мистецьких конкурсах (міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських),
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творча активність: участь у концертах, виставках, майстер-класах, проєктах громади,
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громадська активність: участь у житті школи та громади.
Це рішення має стати додатковим стимулом для розвитку юних талантів Тернополя та популяризації культури й мистецтва серед дітей.