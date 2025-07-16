У Тернополі збільшили стипендії для обдарованих учнів мистецьких шкіл

Виконавчий комітет Тернопільської міської ради на черговому засіданні ухвалив рішення про збільшення щомісячної стипендії для обдарованих учнів трьох мистецьких шкіл міста:

музичної школи №1 ім. Василя Барвінського,

музичної школи №2 ім. Михайла Вербицького,

художньої школи ім. Михайла Бойчука.

🔹 З 1 вересня 2025 року до 31 травня 2026 року щомісячна стипендія становитиме 1300 грн (сума оподатковується згідно чинного законодавства).

Отримувати стипендії зможуть талановиті учні на підставі результатів їхніх досягнень у попередньому навчальному році:

🎶 у сфері музики — вокал, гра на інструментах, теорія музики,

🖌 у сфері образотворчого мистецтва — малюнок, живопис, композиція.

📌 Ключові критерії відбору:

навчальні успіхи: перемоги в мистецьких конкурсах (міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських),

творча активність: участь у концертах, виставках, майстер-класах, проєктах громади,

громадська активність: участь у житті школи та громади.

Це рішення має стати додатковим стимулом для розвитку юних талантів Тернополя та популяризації культури й мистецтва серед дітей.