У селі Вікно відкрили “Світлицю Федоровича” — новий центр спільнототворення на Тернопільщині

12 липня у селі Вікно Гримайлівської громади на Тернопільщині відбулося урочисте відкриття Центру спільнототворення “Світлиця Федоровича”. Це новий культурний простір, що поєднує історичну спадщину родини Федоровичів із сучасними підходами до громади, пам’яті та сталого розвитку.

На відкриття завітали понад сотня гостей — мешканці села, сусідніх громад, а також учасники з Тернополя. Центр облаштували в оновленому приміщенні колишньої адміністративної будівлі. Простір осучаснили зусиллями громади: від ремонтів і прибирання до участі у творчих активностях.

Особливою популярністю користувалися майстер-класи:

🔸 з розпису пряників — від Наталії Корби,

🔸 зі створення листівок із гербарію — від Ірини Романишин,

🔸 з ткацтва — від Наталії Колеснікової.

Останній був символічним, адже саме у Вікні у XIX столітті Володислав Федорович заснував ткацьку майстерню для місцевих жителів.

Відвідувачі також долучилися до екскурсії музеєм родини Федоровичів, яку провів історик та керівник проєкту Сергій Ткачов. Вперше на сцені оновленої “Світлиці” з’явилася “родина Федоровичів” — театралізована постановка про Івана, Володислава та Дарію Віконську.

Святкову атмосферу створили виступи місцевих талантів та музичного гурту «Ехо». А у дворі на гостей чекав Літературний ботанічний сад Дарії Віконської з частуваннями за рецептами Дарії Цвєк: налесники, кисіль, домашнє печиво.

“Світлиця Федоровича” працюватиме щодня, надаючи мешканцям простір для спілкування, відпочинку, творчості та дозвілля. Тут є доступ до інтернету, настільні ігри, X-box, міні-футбол, а також облаштоване інклюзивне середовище — пандус, доступна вбиральня.

Гримайлівська громада — одна з 11 в Україні, що стала переможницею другої хвилі програми Community ReBuilding, яку реалізують СЕDOS та UMAEF. Проєкт залучив 1,4 млн грн на оновлення простору та став можливим завдяки Інституту міської культури, місцевим волонтерам і благодійникам.

Фото Олі Биндас