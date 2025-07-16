Бюджети громад Тернопільщини отримали 162,5 млн грн податку на нерухоме майно
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, залишається одним із ключових джерел наповнення місцевих бюджетів. Усі надходження від цього податку залишаються у розпорядженні територіальних громад, що дозволяє фінансувати інфраструктурні, освітні, соціальні та культурні ініціативи безпосередньо на місцях.
За 6 місяців цього року бюджети громад Тернопільщини отримали 162,5 млн грн податку на нерухомість. Це на 29 млн грн більше, ніж було заплановано, і на 5,5 млн грн перевищує надходження за аналогічний період минулого року. Більшу частину суми, а саме 89,5 млн грн, сплатили юридичні особи. Громадяни перерахували ще 73 млн грн, чим суттєво посприяли розвитку своїх населених пунктів.
Нагадуємо: податок на нерухомість сплачують власники житлових та нежитлових об’єктів, якщо їх площа перевищує встановлені пільгові межі: 60 м² для квартир, 120 м² для будинків або 180 м² у разі володіння обома видами житла. Ставки визначаються місцевими радами, а максимальний розмір податку – не більше 1,5% від мінімальної зарплати за кожен «зайвий» квадратний метр.
Кожна гривня з цього податку залишається у громаді, тож сумлінна сплата податку на нерухомість – це не лише виконання фінансового обов’язку, а й реальний внесок кожного мешканця у добробут свого міста чи села.