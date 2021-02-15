Скандальний тернопільський земельник часів Януковича-Хоптяна отримав посаду на Хмельниччині

Скандальний тернопільський чиновник Роман Папіровський у 2011-14 роках очолював головне управління Державного агентства земельних ресурсів України у Тернопільській області та був членом Партії регіонів за часів Януковича. Після революції Гідності Роман Папіровський позбувся посади та виїхав до США. Проте наприкінці грудня 2020 року він почав працювати головним спеціалістом у хмельницькому Держгеокадастрі. А менш ніж за місяць у кар’єрі Романа Папіровського відбувся шалений прорив – тепер він очолює головне управління Держгеокадастру в Хмельницькій області, яке перебуває на стадії реформування.

Хмельницьке видання «Всім» розповіло мешканцям своєї області, що відомо про нового головного земельника області та завдяки чому Роман Папіровський став відомим на Тернопільщині.

Стрімка кар’єра завдяки губернатору-«регіоналу»

Роман Папіровський народився 5 травня 1984 року в селі Пеньківці, Підволочиського району, Тернопільської області. 2006 року закінчив Львівський національний університет за спеціальністю «екологія та охорона навколишнього середовища». Від січня 2008 року працював в органах земельних ресурсів Тернопільської області. Від вересня 2010 року до грудня 2011-го очолював управління Державного комітету України із земельних ресурсів у Підволочиському районі. Від грудня 2011 року був начальником головного управління Державного агентства земельних ресурсів України в Тернопільській області. Станом на серпень 2012 року Роман Папіровський був членом Партії регіонів.

ДТП та водіння у нетверезому стані

5 листопада 2014 року Романа Папіровського спіймали п’яним за кермом. Правоохоронці зупинили його о 02:15 у селі Ступки Підволочиського району. Перевірку на стан сп’яніння провели на місці – «Драгер» показав 1,49 проміле алкоголю. Роману Папіровському призначили штраф у розмірі 3 400 гривень. Про це йдеться у рішенні суду від 23 грудня 2014 року.

12 квітня 2020 року Романа Папіровського знову спіймали п’яним за кермом, але вже у Волочиську Хмельницької області. Керуючи автомобілем «Mercedes-Benz», він мав ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження тесту Папіровський відмовився. Призначене судом покарання – 10 200 гривень штрафу та позбавлення прав на рік. Про це йдеться у рішенні суду від 26 червня 2020 року.

18 квітня 2020 року Роман Папіровський скоїв ДТП у Підволочиську. Перебуваючи за кермом «Mercedes Е 280», він в’їхав у припарковане авто, після чого пішов із місця події. Суд визнав його винним та призначив покарання – 340 гривень штрафу. Про це йдеться у рішенні від 8 травня 2020 року.

Ще одна ДТП за участю Романа Папіровського сталася 14 жовтня 2020 року в Підволочиську. Перебуваючи за кермом «ВАЗ-2121», він зіткнувся з іншим авто, після чого залишив місце події. Суд призначив йому покарання – 340 гривень штрафу. Про це йдеться у рішенні від 12 січня 2021 року.

Стрілянина у Пеньківцях

У ніч на 23 лютого 2014 року в Підволочиському районі було неспокійно. Активісти автомайданівського КПП біля Підволочиська помітили чотири позашляховики та намагалися їх зупинити. Водії автівок на це не відреагували, тому автомайданівці почали переслідування. Причиною цього стало те, що в одній із автівок, ймовірно, перебував на той момент голова Тернопільської ОДА Валентин Хоптян. Про це розповіли представники Автомайдану.

– В активістів патруля, які «вели» ті позашляховики, з машин почали стріляти просто на ходу. Згодом у селі Пеньківці Підволочиського району зупинили один автомобіль із того кортежу. Пізніше на допомогу активістам зійшлися селяни. Натомість чоловік із тієї машини відкрив вогонь по людях. Стріляв із травматичної зброї гумовими кулями також із мисливської. Там були бойові набої.

У машині чоловіка знайшли три стволи: травматичний пістолет, мисливську гвинтівку та ще одну гвинтівку з оптикою. Його затримали у тому ж селі, де відбувалася стрілянина, – розповів учасник автомайданівського патруля Павло.

За словами очевидців, затриманий чоловік написав заяву про те, що на нього напали односельчани та розбили йому вікно, і через це він почав оборонятися. Активіст Павло розповів, що авто затриманого чоловіка було службовим. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Зброю у чоловіка вилучили правоохоронці.

24 лютого того ж року стало відомо, що чоловіком, який вчинив стрілянину, був Роман Папіровський. У міліції розповіли, що правоохоронці застали лише те, що відбувалося на подвір’ї Папіровського. Згідно з наявною інформацією, він стріляв із балкона будинку в повітря. Таким чином чоловік хотів відлякати людей. Папіровський же й викликав міліцію. За інформацією відомства, дозвіл на зброю в чиновника був.

Правоохоронці затримали Романа Папіровського, а також вилучили у нього зброю та боєприпаси. Згодом чоловіка відпустили. Він написав заяву на людей, що були в нього на подвір’ї, а ті – на Папіровського.

Зрештою правоохоронці внесли відомості про події до журналу єдиного обліку. На Романа Папіровського оформили адмінпротокол через порушення правил зберігання, носіння або перевезення вогнепальної, мисливської чи холодної зброї. Ані правоохоронці, ані сам Папіровський не підтвердили, що чиновник стріляв саме у людей.

Земля для бабусі

1 жовтня 2014 року одне з тернопільських видань повідомило про судову тяганину навколо земельної ділянки в селі Пеньківці Підволочиського району. У матеріалі йдеться про те, що від 1994 року земельна ділянка площею 0,08 гектара, розташована поряд зі ставом, перебувала у користуванні місцевої мешканки. Згодом (коли саме, не повідомляється) сільська рада вирішила передати цю земельну ділянку у власність бабусі Романа Папіровського.

Після цього, 11 жовтня 2011 року, жінка передала землю іншій людині. Прокурор Тернопільської області Юрій Гулкевич розповідав тоді, що рішення сесії сільської ради про передачу землі бабусі Папіровського було підробленим.

Прокурор Підволочиського району в суді намагався скасувати рішення сільської ради, але це йому не вдалося. Суд не підтримав позовні вимоги, про що йдеться у рішенні суду від 20 серпня 2014 року. Відтак прокуратура звернулася до апеляційного суду. Там судді вирішили рішення сесії сільської ради скасувати. Таким чином земельну ділянку повернули попередній власниці. Про це йдеться у рішенні від 15 жовтня 2014 року.

Проживання у США та посада в Хмельницькому

За інформацією одного з тернопільських інтернет-видань, після революції Гідності Роман Папіровський мешкав у США. Це підтверджується також його сторінкою у Facebook. Місцем проживання у профілі вказано Нью-Йорк. Серед фото є світлина з Романом Папіровським, який стоїть біля пам’ятника Джорджу Кохану, що в Нью-Йорку.

Наприкінці 2016 року Роман Папіровський намагався повернутись на державну службу. Він подав документи на конкурс на зайняття посади інспектора Держгеокадастру. Зрештою роботи не отримав, адже під час тестування набрав 19 балів із необхідних 40.

30 грудня 2020 року Романа Папіровського призначили на посаду головного спеціаліста відділу землеустрою та охорони земель головного управління Держгеокадастру в Хмельницькій області. Зробили це за спрощеною процедурою, яка встановлена урядом на період карантину. А 26 січня вже 2021 року Роман Папіровський є виконувачем обов’язків начальника управління.

Остання десятирічка Романа Папіровського

Що є в декларації Романа Папіровського

Остання подана чиновником електронна декларація охоплює 2019 рік. У документі зазначено, що Роман Папіровський має земельну ділянку в Мисловій Підволочиського району. Мешкає він у будинку в Підволочиську площею 150 квадратних метрів. Помешкання належить Папіровському Ростиславу Степановичу, який, імовірно, є батьком чиновника. У декларації також вказана готівка – 430 000 гривень та 35 000 доларів США (829 017 гривень за курсом НБУ на 31 грудня 2019 року). Доходи та транспортні засоби у документі не вказані.

Мирослав Яцик



