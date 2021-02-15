Тернопіль збудований з каменя Великого Глибочка

З історії нашого села Великий Глибочок . З 1529 року нашим селом володіла Беата Острозька з Косцелецьких (називали її королевою ). Народилася Беата в 1515 році, померла в1576 році. Вона була позашлюбною донькою польського короля Сигізмунда Старшого , дружиною Іллі Острозького .Проживали у місті Острог (зараз Рівненська область). У 1529 році в описі Чернихівського замку записано, що Глибочком і навколишніми селами володіла Беата , яка була тоді, ще юною дівчиною. Цей рік і є першою письмовою згадкою про село. В 1545 році Беата Острозька приїхала у Глибочок, зібрала збори з мешканців Глибочка і навколишніх сіл, щоб протистояти Яну Тарновському , який почав відбирати у неї наші села , але Ян Тарновський пообіцяв людям, що камінь з нашої каменоломні і вапно, яке випалювали в нас, будуть закуповувати для будови будинків Тернополя. Також заснував військову сторожову варту на Товтрах , до якої брали наших молодих хлопців . І у 1546 році , село перейшло у володіння Яна Тарновського. Я знайшов у Острозькому краєзнавчому музеї портрет Беати Острозької.

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