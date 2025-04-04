18:05 | 4.04.2025
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Складний випадок, успішне рішення: тернопільські лікарі повернули пацієнтку до життя

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У Тернопільській обласній клінічній лікарні медики знову продемонстрували, що завдяки високим технологіям та командній роботі навіть найскладніші клінічні ситуації можна подолати.

🔹 Пацієнтка, 71 рік, звернулася до лікарні зі скаргами на механічну жовтяницю. У її анамнезі — гепатит С, серцеві та легеневі захворювання, а також численні втручання на дуоденальному сосочку, зокрема й лікування за кордоном. Через доброякісну пухлину (аденому) раніше було видалено сосочок, що призвело до звуження (стриктури) інтрапанкреатичного відділу жовчовивідних шляхів. Це спричинило серйозні ускладнення і погіршення стану.

🏥 Однак завдяки новому ангіографічному комплексу та сучасній ендоскопічній апаратурі, фахівцям вдалося провести складне ендоскопічне втручання:
• закатетеризувати звужене вічко,
• розширити жовчовивідний прохід,
• та відновити відтік жовчі.

🔬 Успіх втручання — результат злагодженої роботи команди хірургів і ендоскопістів, які швидко та ефективно зреагували на складну клінічну ситуацію.

Завдяки цьому підходу стан пацієнтки суттєво покращився, і її виписали додому з позитивною динамікою.

Сучасна ендоскопія — це не просто технологія. Це шанс на життя.

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