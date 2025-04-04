Складний випадок, успішне рішення: тернопільські лікарі повернули пацієнтку до життя
У Тернопільській обласній клінічній лікарні медики знову продемонстрували, що завдяки високим технологіям та командній роботі навіть найскладніші клінічні ситуації можна подолати.
🔹 Пацієнтка, 71 рік, звернулася до лікарні зі скаргами на механічну жовтяницю. У її анамнезі — гепатит С, серцеві та легеневі захворювання, а також численні втручання на дуоденальному сосочку, зокрема й лікування за кордоном. Через доброякісну пухлину (аденому) раніше було видалено сосочок, що призвело до звуження (стриктури) інтрапанкреатичного відділу жовчовивідних шляхів. Це спричинило серйозні ускладнення і погіршення стану.
🏥 Однак завдяки новому ангіографічному комплексу та сучасній ендоскопічній апаратурі, фахівцям вдалося провести складне ендоскопічне втручання:
• закатетеризувати звужене вічко,
• розширити жовчовивідний прохід,
• та відновити відтік жовчі.
🔬 Успіх втручання — результат злагодженої роботи команди хірургів і ендоскопістів, які швидко та ефективно зреагували на складну клінічну ситуацію.
Завдяки цьому підходу стан пацієнтки суттєво покращився, і її виписали додому з позитивною динамікою.
Сучасна ендоскопія — це не просто технологія. Це шанс на життя.