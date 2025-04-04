Команда Благодійного Фонду «Штаб Перемога» на чолі з лікарем-травматологом Павлом Круком та викладачем медичного університету Андрієм Довбушем вже три роки виготовляє військові медичні аптечки за натовськими стандартами. Від початку повномасштабної війни фонд передав понад 8000 таких аптечок українським бійцям.

18 травня, у День вишиванки, «Штаб Перемога» організовує благодійний захід в одному з парків Тернополя. Програма включатиме концерт, аукціон та конкурс вишиванки з нагородженням у різних номінаціях. Кульмінацією заходу стане виставка робіт Олени Кульчицької-Папіж – 102-річної майстрині, яка живе в Америці та популяризує українську культуру. Вишиванки з її колекції будуть виставлені на продаж, а зібрані кошти підуть на закупівлю тактичних аптечок.

Олена Кульчицька-Папіж: майстриня, яка присвятила життя українському мистецтву

Олена Кульчицька-Папіж народилася 22 березня 1923 року на хуторі Новосілка, Підгаєцького повіту. У 1944 році разом із чоловіком емігрувала до Європи, а згодом – до США, де живе донині. Вона є активним членом Союзу Українок Америки та багато років займається організацією виставок українського народного мистецтва. Варто зазначити, що вона є прабабусею дружини Андрія Довбуша, активного члена команди БФ «Штаб Перемога».

Її творчість представлена в музеях, зокрема в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї, де експонуються інтер’єрні вишивки (серветки, доріжки, рушники) та ляльки у народних строях. У 2022 році майстриня подарувала музею унікальну колекцію вишивок, що охоплює зразки традиційного мистецтва різних регіонів України: Гуцульщини, Лемківщини, Бойківщини, Полісся, Поділля.

Особливе місце у творчості Олени Кульчицької-Папіж займає колекція ляльок у традиційних строях, яка нині налічує 64 експонати. Її виставки проходили в багатьох установах США і Канади, а авторські ляльки в національному вбранні є символом любові до рідної землі, що залишається в серці українців, навіть на чужині.

День вишиванки – символ єдності та незламності

День вишиванки – це свято, яке українці відзначають щороку, а з 2022 року воно набуло особливого значення як символ незламності українського духу. У цей день вишиванка стає не просто елементом одягу, а потужною заявою про свободу та ідентичність нашого народу.

«Вишивка – це душа майстрині, і в кожній роботі є частина її особистості. Вишиванка – це наш національний оберіг, ознака українськості, що символізує безмежну любов до Батьківщини», – зазначає Олена Кульчицька-Папіж.

Запрошуємо всіх долучитися до благодійного заходу у Тернополі, адже кожен внесок допоможе рятувати життя нашим захисникам.