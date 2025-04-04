росія вдарила по центру жилого мікрорайону Кривого Рогу. Є загиблі, серед них 6 дітей

Росіяни вдарили балістичною ракетою по центру жилого мікрорайону Кривого Рогу — відомо про 12 загиблих, більше 50 людей поранені. Серед загиблих 6 дітей, повідомляє Президент Володимир Зеленський.

Російська ракета по звичайному місту. Просто по вулиці. По території із житловими будинками. Попередньо це удар балістикою. Станом на зараз відомо про 14 загиблих, серед них 6 дітей. Мої співчуття рідним та близьким.



Рятувальна операція триває. Пошкоджені щонайменше 5 будинків.



Щодня російські удари. Щодня загиблі люди. Тільки одна причина, чому це продовжується: Росія не хоче припинення вогню, і ми це бачимо. Увесь світ бачить. Кожна ракета, кожен ударний дрон доводять, що Росія хоче тільки війни. І тільки від тиску світу на Росію, від усіх зусиль для зміцнення України, нашої ППО, наших сил – тільки від цього залежить, коли закінчиться війна.



Америка, Європа, всі інші у світі мають достатню спроможність, щоб змусити Росію відмовитися від терору і війни. І це треба забезпечити: мир потрібен.