13:29 | 2.02.2022
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Новини Тернополя 

Сьогодні не буде води на кількох тернопільських вулицях

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Через аварійно-ремонтні роботи не буде води. Тернополян попереджають про відсутність водопостачання 2 лютого на кількох вулицях міста.

Через роботи на водопровідній мережі по вул. Самчука-Вітовського, 2 лютого з 9.00 до 18.00 буде припинено водопостачання на вулицях Самчука, Вітовського,  Клінічній, Коцюбинського, вулицях у районі обласної лікарні, проспекті Ст.Бандери,19-47 (непарна сторона), а також на вулицях Польового, Гуцульській, Лемківській, Бойківській, Ломоносова, Рудницького та ін.

“Просимо вибачити за тимчасові незручності й заздалегідь запастися водою”, – йдеться у повідомленні КП “Тернопільводоканал”.

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