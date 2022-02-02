Сьогодні не буде води на кількох тернопільських вулицях

Через аварійно-ремонтні роботи не буде води. Тернополян попереджають про відсутність водопостачання 2 лютого на кількох вулицях міста.

Через роботи на водопровідній мережі по вул. Самчука-Вітовського, 2 лютого з 9.00 до 18.00 буде припинено водопостачання на вулицях Самчука, Вітовського, Клінічній, Коцюбинського, вулицях у районі обласної лікарні, проспекті Ст.Бандери,19-47 (непарна сторона), а також на вулицях Польового, Гуцульській, Лемківській, Бойківській, Ломоносова, Рудницького та ін.

“Просимо вибачити за тимчасові незручності й заздалегідь запастися водою”, – йдеться у повідомленні КП “Тернопільводоканал”.