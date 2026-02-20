Податок на дорогі авто: платники Тернопільщини у січні сплатили 625 тисяч гривень

За підсумками січня 2026 року власники розкішних авто спрямували до місцевих бюджетів області 625 тис. грн транспортного податку. Це на 324 тис. грн, або ж удвічі більше очікуваних надходжень.

Із загальної суми 36 юридичних осіб перерахували 385 тис. грн цього податку, а 15 платників-громадян поповнили місцеві бюджети ще на 240 тис. гривень.

До офіційного переліку автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2026 році, включено 1259 моделей преміум-класу, що визначено Міністерством економіки України. Перелік оприлюднений на офіційному сайті міністерства і є підставою для нарахування податку.

Серед марок, автомобілі яких найчастіше входять до списку, – Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Porsche, Land Rover, Tesla, Jaguar, Maserati, Bentley, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, McLaren, а також окремі дорогі моделі Toyota та Volvo.

До оподаткування потрапляють автомобілі віком до 5 років, середня ринкова вартість яких перевищує встановлений поріг. У 2026 році це понад 3,2 млн гривень. Для таких авто встановлено фіксовану ставку транспортного податку – 25 тис. грн на рік за кожен автомобіль.