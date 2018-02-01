“Сьогодні три роки, як шестеро хлопців з Тернопілля назавжди покинули нас”
1 лютого минає три роки, як трагічно загинули військовослужбовці батальйону територіальної оборони «Збруч», сьогодні батальйон охорони у складі Тернопільської окремої артилерійської бригади.
Військові виконували завдання по охороні адміністративного кордону Херсонської області з Кримом у Каланчакському районі, – повідомляє прес-служба 44 окремої артилерійської бригади.
1 лютого 2015 року внаслідок пожежі, яка виникла вночі у базовому таборі, шестеро хлопців з Тернопілля назавжди покинули нас :
-РИМАР ПАВЛО АНДРІЙОВИЧ – Тернопіль;
-ВЕРНИГОРА ВАДИМ ВАСИЛЬОВИЧ – Підволочиськ;
-ЧУХАСЬ РУСЛАН ІВАНОВИЧ – Гусятин;
-КУЛІНЕЦЬ НАЗАРІЙ ВІКТОРОВИЧ – Зборів;
-НАЛІВАЙЧУК ЮРІЙ БОГДАНОВИЧ – Підгороднє;
-СИКЛИЦЬКИЙ НАЗАРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ – Тернопіль.
Пам’яті вашій хлопці! Слава Україні!