“Сьогодні три роки, як шестеро хлопців з Тернопілля назавжди покинули нас”

1 лютого минає три роки, як трагічно загинули військовослужбовці батальйону територіальної оборони «Збруч», сьогодні батальйон охорони у складі Тернопільської окремої артилерійської бригади.

Військові виконували завдання по охороні адміністративного кордону Херсонської області з Кримом у Каланчакському районі, – повідомляє прес-служба 44 окремої артилерійської бригади.

1 лютого 2015 року внаслідок пожежі, яка виникла вночі у базовому таборі, шестеро хлопців з Тернопілля назавжди покинули нас :

-РИМАР ПАВЛО АНДРІЙОВИЧ – Тернопіль;

-ВЕРНИГОРА ВАДИМ ВАСИЛЬОВИЧ – Підволочиськ;

-ЧУХАСЬ РУСЛАН ІВАНОВИЧ – Гусятин;

-КУЛІНЕЦЬ НАЗАРІЙ ВІКТОРОВИЧ – Зборів;

-НАЛІВАЙЧУК ЮРІЙ БОГДАНОВИЧ – Підгороднє;

-СИКЛИЦЬКИЙ НАЗАРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ – Тернопіль.

Пам’яті вашій хлопці! Слава Україні!