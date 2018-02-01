Новини Тернополя 

Депутату обласної ради Олександру Башті повідомив про підозру сам головний прокурор Тернопільщини

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Прокурор області В’ячеслав Перч повідомив депутату обласної ради, “свободівцю” Олександру Башті про підозру у скоєнні злочину за ч.2 ст.345 КК України (погрози насильством, та умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків), – повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.
Слідством встановлено, що 21 листопада 2017 року депутат обласної ради, діючи умисно, із явною неповагою до працівників правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ними своїх службових обов’язків, погрожував нанесенням побоїв і завдав тілесних ушкоджень двом патрульним поліції, в тому числі жінці-інспектору Управління патрульної поліції в місті Тернополі. Розслідування триває.

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