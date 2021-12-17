Сьогодні відбудеться рекордна сесія міської ради

Порядок денний одинадцятої сесії Тернопільської міської ради

У п’ятницю, 17 грудня, відбудеться десята сесія Тернопільської міської ради. На розгляд винесено 294 питання.

Сесія відбудеться о 9 годині в залі Українського Дому за адресою бульв. Т. Шевченка, 27.

Посилання на проекти рішень:

1. Про проголошення 2022 року у Тернопільській міській територіальній громаді Роком Леся Курбаса

2. Про внесення змін в рішення міської ради від 18.12.2020 №8/2/11 «Про Програму розвитку пасажирського транспорту на 2021-2023 роки»

3. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2021-2024 роки

4. Про внесення змін до Програми охорони навколишнього природного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 2020-2023 роки

5. Про внесення змін до Програми земельних відносин Тернопільської міської територіальної громади на 2019-2022роки

6. Про затвердження Програми співпраці Тернопільської міської ради та управління Державної казначейської служби України у м.Тернополі Тернопільської області в сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів на 2022-2023 роки

7. Про затвердження Програми розвитку містобудівної діяльності, територіального планування та містобудівного кадастру на 2022-2024 роки

8. Про затвердження Програми забезпечення обороноздатності військових формувань Тернопільського гарнізону та військового призову Тернопільської міської територіальної громади на 2022 рік

9. Про затвердження Програми розвитку парків м.Тернополя на 2022-2024 роки

10. Про затвердження Програми підготовки спеціалістів для комунальних підприємств, установ, організацій на 2022-2024 роки

11. Про затвердження Програми підтримки та захисту прав дітей Тернопільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

12. Про затвердження Програми “Турбота ” на 2022-2024 роки

13. Про затвердження Програми розвитку міжнародного співробітництва і туризму Тернопільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

14. Про затвердження комплексної програми «Здоров’я громади» на 2022–2024 рр.

15. Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку Тернопільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

16. Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2020 року №8/2/17 «Про бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 2021 рік»

17. Про бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 2022 рік

18. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 05.01.2011 №6/4/51 «Про затвердження положень про виконавчі органи міської ради»

19. Про утворення старостинських округів

20. Про затвердження Положення про старосту та Порядку проведення громадського обговорення кандидатури старости у Тернопільській міській територіальній громаді

21. Про внесення змін в рішення міської ради від 19.12.2018 №7/31/26 «Про затвердження Кодексу етики депутатів Тернопільської міської ради»

22. Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2020 №8/2/38 «Про план роботи Тернопільської міської ради на 2021 рік»

23. Про план роботи Тернопільської міської ради на 2022 рік

24. Про затвердження графіку звітів перед громадою за 2021 рік діяльності депутатів Тернопільської міської ради

25. Про внесення змін до складу адміністративної комісії

26. Про виконання Плану місцевого економічного розвитку Тернопільської міської територіальної громади на 2020-2021роки

27. Про здійснення запозичення у 2021 році для фінансування проєкту «Оновлення електротранспорту міста Тернополя»

28. Про внесення змін до Генерального плану міста Тернополя

29. Про внесення змін до Плану зонування території міста Тернополя

30. Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2022 рік

31. Про внесення змін до Статуту комунального підприємства «Підприємство матеріально – технічного забезпечення» Тернопільської міської ради

32. Про прийняття у комунальну власність Тернопільської міської територіальної громади об’єкта спільної власності територіальних громад Тернопільського району

33. Про втрату чинності рішення міської ради від 24.07.2019 №7/36/45 “Про приватизацію об’єкта комунальної власності”

34. Про приватизацію об’єкта комунальної власності

35. Про внесення змін в рішення міської ради від 28.07.2017 №7/16/6 «Про надання дозволу»

36. Про виконання плану надходжень від плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності

37. Про внесення змін до Статуту Комунального підприємства «Тернопільводоканал» код ЄДРПОУ 03353845

38. Про надання дозволу на списання майна комунальної власності

39. Про встановлення поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води

40. Про прийняття обладнання до комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади

41. Про прийняття обладнання до комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади

42. Про внесення доповнень в рішення міської ради від 16.06.2016 № 7/9/167

43. Про створення віддаленого робочого місця адміністратора відділу «Центр надання адміністративних послуг»

44. Про надання дозволу на списання майна закладів освіти

45. Про затвердження договорів про міжбюджетні трансферти на 2021 рік

46. Про затвердження рішення виконавчого комітету та угод про міжбюджетні трансферти на 2021 рік

47. Про затвердження договорів про міжбюджетні трансферти на 2022 рік

48. Про внесення змін до установчих документів закладів освіти та управління освіти і науки і викладення їх у новій редакції

49. Про перейменування закладів дошкільної освіти та затвердження Статутів.

50-293. Земельні питання.

294. Різне.