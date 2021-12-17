09:00 | 17.12.2021
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Новини Тернополя 

У Тернопільській області буде збудована нова залізна дорога Козова-Підгайці-Галич

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Майже півроку народні депутати України Іван Калаур та Володимир Гевко вели перемовини з Міністерством інфраструктури України та Укрзалізницею щодо можливості побудови нової залізної колії, яка з’єднає населені пункти Козова-Підгайці-Галич.

Реалізація цього проекту, скоротить час поїздки потягом від Тернополя до Івано-Франківська на кілька годин!

Ппопередня вартість проекту – 4 млрд. грн, це стане черговою великою інвестицію в розвиток інфраструктури нашого краю.

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