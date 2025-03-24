Страшне вбивсто у Тернополі: жінка табуреткою та ножем до смерті забила знайому

24 березня 2025 року – Поліція Тернополя оголосила підозру 45-річній жінці за жорстоке вбивство знайомої. Злочин стався під час спільного розпиття алкоголю, а нападниця раніше вже відбувала термін за вбивство чоловіка.



21 березня близько 16:20 на лінію 102 надійшло повідомлення про мертву жінку в квартирі на вулиці Лесі Українки. На місце виїхала слідчо-оперативна група.



За даними поліції, 39-річна тернополянка прийшла в гості до колишнього чоловіка своєї матері. Разом із ним, його знайомою та ще одним чоловіком вони розпивали алкоголь. Під час застілля між жінками спалахнула бійка:



45-річна уродженка Коломийського району схопила металевий табурет і вдарила жертву.



Після цього завдала кілька ножових ударів у різні частини тіла.



Потерпіла пішла до сусідньої кімнати, лягла на ліжко і померла від отриманих травм.



Жінка зізналася у скоєному.



Вона вже має судимість – кілька років тому вбила свого чоловіка і відбувала за це покарання.



Їй оголосили підозру за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство), яка передбачає до 15 років ув’язнення.



Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.



Слідство триває під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури.

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