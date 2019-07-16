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Мешканець Тернопільщини відсвяткував 102-ий день народження

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У Хоросткові живе чоловік, який днями відзначив свій 102-день народження.  

Два роки тому Петро Федак відзначив свій ювілей – 100-й день народження. Тоді він поділився, що переживає за неспокій на Сході держави.

– Нехай живе наша Україна, бо без неї я жити не зможу, — каже Петро Федак.

Про те, що чоловік відсвяткував 102-й день народження, повідомили у спільноті «Я люблю Хоростків ОТГ» та поширили фото.  Нагадаємо, чоловік має велику родину – три сини, шестеро онуків та 13 правнуків. Петро Федак майже все життя працював на землі, розвиваючи сільськогосподарське виробництво.

Фото з допису

Джерело: Терен

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