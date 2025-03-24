Сиротами залишилися троє дітей. На війні загинув Віктор Крайничин з Тернопільщини

Підгорднянська селищна рада з глибоким сумом повідомляє про непоправну втрату в громаді.

22 березня, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Прозок Сумської області, загинув мешканець села Великий Ходачків Крайничин Віктор Володимирович, 26.10.1983 року народження. На військову службу був призваний 20 грудня 2022 року. Сиротами залишилися троє дітей…

Висловлюємо щирі співчуття дружині Людмилі, рідним загиблого. Розділяємо з вами біль вашої втрати…