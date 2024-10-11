У Тернопільському дитсадку №17 організували акцію “Біжу для захисника”. Під час заходу збирали гроші на виготовлення безпілотників для ЗСУ.

Про це розповіла Суспільному директорка дитсадка Наталія Ясеновська.

За її словами, батьки вихованців разом з працівниками дитсадка пробігли два кілометри навколо стадіону.

У Тернопільському дитсадку №17 організували акцію “Біжу для захисника”. Під час заходу збирали гроші на виготовлення безпілотників для ЗСУ.

Про це розповіла Суспільному директорка дитсадка Наталія Ясеновська.

За її словами, батьки вихованців разом з працівниками дитсадка пробігли два кілометри навколо стадіону.

Наталія Ясеновська, директорка Тернопільського дитсадка №17. Суспільне Тернопіль

“В Україні набрала популярності акція “Біжу за захисника”. У такий спосіб ми хотіли підтримати бійців, які сьогодні на передовій. Ми співпрацюємо з волонтеркою Ольгою Коновал уже не перший рік і плануємо кошти передати їй. Вони будуть спрямовані на виготовлення дронів, оскільки пані Ольга активно курує зараз цей проєкт”, — сказала Наталія Ясеновська.

Одна з перших під час забігу фінішувала Альона Тимощук.

“Я підтримую чоловіка, підтримую тата, який зник безвісти. Два роки нічого не знаємо про нього. Також підтримую тата чоловіка. Мені є за кого бігти. Тому в мене стільки сил і енергії”, — розповіла Альона Тимощук. Також цього дня організували благодійний ярмарок. Продавали випічку, щоб зібрати гроші на потреби бійців. Долучилася до заходу Валерія Цимбалюк. “Я зі своєю бабусею готувала яблучний пиріг. Він зроблений з любов’ю. Це те, що я найбільше люблю і хотіла поділитися з людьми, які мені близькі, з моїми друзями, знайомими, з мамами”, — говорить Валерія Цимбалюк. На ярмарок прийшла Марія Репецька. “Купила лимонад, мохіто і різні тортики. Моя дитина в садочок ходить, то як не долучитися? Плюс — це допомога ЗСУ, найважливіше, що зараз може бути”, — сказала Марія Репецька. Під час ярмарку зібрали 30 тисяч 500 гривень, повідомила директорка дитсадка.